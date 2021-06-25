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Zeljko Obradovic, Partizan ile anlaştı

Zeljko Obradovic, Partizan ile anlaştı

Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in, Partizan ile 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Partizan'a geri dönüyor. Yayıncı kuruluşun haberine göre; Obradovic, Sırbistan ekibi ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Aziz Yıldırım Ali Koç'a çağrı yapmıştı
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, perşembe günü yaptığı açıklamada Ali Koç'a basketbol şubesini şirket yapması çağrısında bulunmuş ve özel uçakla Obradovic'i getireceğini söylemişti.

Aziz Yıldırım konuyla ilgili; "Sayın Ali Koç, basketbol takımını şirket haline getiriyorum, de. Ben de o şirketi almaya talibim. Obradovic'i de getiriyorum hemen arkasından. Bizde para çok. Her sene Final Four oynarız." ifadelerini kullanmıştı.

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