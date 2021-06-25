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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başörtüsü itirafı: En büyük sorun yaptık!

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başörtüsü itirafı: En büyük sorun yaptık!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nde muhtarlara seslenirken özeleştiri de yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bizim bir sürü kabahatimiz var. Kendimizle de hesaplaşıyoruz. Bir dönem başörtüsünü Türkiye’nin en büyük sorunu haline getirdik." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Kocaeli’de temaslarda bulunurken sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, CHP’nin yaptığı hatalarla yüzleştiğini ve başörtüsünün de bunlardan bir tanesi olduğunu belirterek özetle şöyle konuştu:

"Kendimizle hesaplaşıyoruz''

“Sizin hiç kabahatiniz yok mu diye soru da gelebilir. Biz kendimizle hesaplaşıyoruz, yanlış yaptığımıza yanlış yaptık diyoruz. Başörtüsünü Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden, sana ne? Başörtülü mü başörtüsüz mü, ona bakmayacağız. Sana ne kardeşim, o kadın huzur içinde yaşıyor mu sen ona bakacaksın. Sen o kadının karnı doyuyor mu, evladı üniversiteyi bitirdi mi, iş buldu mu ona bakacaksın. Türkiye badireyi aşmak zorundadır." 

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