John McAfee'nin 2019'daki paylaşımı kafaları karıştırdı: Ben asla kendimi öldürmem

Geçtiğimiz günlerde İspanya'da tutuklu bulunduğu hücrede ölü bulunan John McAfee'nin, 2019'daki paylaşımı ortaya çıktı. McAfee, eğer bir gün ölürse bunu asla kendisinin yapmayacağını söylemişti.

Abone ol

Birçok bilgisayarda kullandığımız McAfee antivirüs programıno bilmeyen yoktur. 19 Ağustos 2010'da Intel tarafından 7.68 milyar dolar karşılığında satın alınan antivürüs şirketinin kurucusu John McAfee, ABD'de açılan vergi kaçakçılığı davası nedeniyle geçtiğimiz yıl İspanya'da tutuklanmıştı.

Birkaç gün önce ise ünlü yazılımcı McAfee, İspanya'da tutuklu bulunduğu hücrede ölü bulunmuştu.

2019'daki dövmeli paylaşım gündem oldu

Bunun üzerine dünyanın dört bir yanından internet kullanıcıları, McAfee'nin 2019 yılında yaptığı dövmeli fotoğrafı viral haline getirdi.

John McAfee, 2019 yılında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, sağ koluna yaptırdığı dövmeyi göstermiş ve bu dövmeye ilişkin bir açıklama yayınlamıştı.

"ABD'den tehdit alıyorum''

ABD'li yetkililerin kendisine ulaşarak tehditler savurduklarından bahseden yazılımcı, ABD'li yetkililerin kendisine "Senin için geliyoruz, kendini öldürmen için geliyoruz." dediklerini açıklamıştı.

Bunun için de bir dövme yaptırdığını ifade eden McAfee, eğer bir gün ölürse bunu asla kendisinin yapmayacağının bilinmesini istediğini ve öldüğü zaman sağ koluna bakılması gerektiğini vurgulamıştı.

McAfee'nin koluna yazdırdığı "Whackd" ifadesi, "harcandı" anlamına geliyor. Kısacası yazılımcı, bir gün ölürse harcandığının bilinmesini istemişti.

Vergi kaçırmakla suçlanıyordu

Son yıllarda izini kaybettirmeye çalışan ve ABD'ye iadesi beklenilen 75 yaşındaki John McAfee'nin kripto para, danışmanlık hizmeti, para karşılığı yaptığı konuşmalar ve hayatını anlatan bir belgeselin telif hakları üzerinden elde ettiği milyonlarca dolarlık geliri bildirmediği belirtiliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) iddialarına göre, McAfee'nin başka insanların isimlerini kullanarak vergi kaçırdığı, isimde ve belgede sahtecilik yaparak gayrimenkul, yat ve birçok araç satın aldığı söyleniyor.

Ayrıca McAfee'nin 2014 ve 2018 yılları arasında vergi vermediği de gelen haberler arasındaydı.

Ünlü yazılımcılının hücresinde ölü bulunması ve 2019'da yaptığı paylaşım, kafalarda birçok soru işaretinin oluşmasına neden oldu.