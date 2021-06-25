7 medya kuruluşu davete katılmadı Tevfik Göksu 'yürekleri yetmedi' notunu paylaştı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun "asılsız iddialarınızı gelin yüzüme sorun" çağrısı yaptığı Cumhuriyet, BirGün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1, davete katılmadı.

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Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yönetimi ile ilgili iddialarda bulunan Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'e dün meydan okudu.

Göksu, aralarında Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'in olduğu yedi medya kuruluşuna 'Hodri meydan' diyerek dün bir çağrıda bulunmuş, söz konusu medya kuruluşlarını "Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz" ifadeleri ile de bugün düzenleyeceği basın toplantısına davet etmişti.

Göksu, ‘Hodri Meydan’ diyerek, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1’i bugün saat 11.00’deki basın toplantısına davet etti.

Ancak davet edilmelerine rağmen söz konusu 7 medya kuruluşu basın toplantısına gelemedi.

"Yalanları ile yüzleşemediler"

Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı resimli paylaşımda, “Gelemediler… Yalanlarıyla yüzleşmeye yürekleri yetmedi.” notunu düştü.