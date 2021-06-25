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Habertürk TV'de flaş ayrılık! Murat Güloğlu veda ettiğini duyurdu

Habertürk TV'de flaş ayrılık! Murat Güloğlu veda ettiğini duyurdu

Ekranların deneyimli ve sevilen ismi Murat Güloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Habertürk TV'ye veda ettiğini duyurdu.

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Habertürk TV'de 'Gün Başlıyor' programını sunan Selçuk Tepeli'nin Fox TV'de Ana Haber sunuculuğuna geçmesinin ardından Habertürk TV kadrosuna katılan 'Evinizin Oğlu' Murat Güloğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kanalla yollarını ayırdığını duyurdu. 

Murat Güloğlu, Habertürk TV'ye vedasını duyurduğu paylaşımında "Sevgili Can Dostlarım! Evinizin Oğlu bugün Habertürk TV 'ye veda ediyor ♥️ ...ama et tırnaktan ayrılmaz! Fazla ayrı düşmeden... Çok ama çok kısa bir zamanda... Yepyeni bir programla... Yine çok sevdiğiniz bir kanalda, sizlerle beraber olacağım 🍀 Kavuşmak üzere... Mutluluk gölgeniz olsun 🙏 Evinizin Oğlu Murat Güloğlu 💙" ifadelerini kullandı.

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