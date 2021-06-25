Rıdvan Dilmen'e hakaret iddiasıyla yargılanıyordu! Ahmet Çakar hakkında beraat kararı verildi

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakaret ettiği iddia edilen eski hakem Ahmet Çakar'ın ilk duruşmada beraatine karar verildi.

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İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Ahmet Çakar ve taraf avukatları hazır bulundu. Ahmet Çakar savunmasında "Atılı suçu kabul etmiyorum. İddianamede geçen paylaşımı ben Rıdvan Dilmen'i kastederek yazmadım. Rıdvan ile arkadaşız, suç tarihinden 3 ay kadar önce aramızda bir tartışma yaşanmıştı. Aramız biraz bozuktu, ancak ben bu yazıda onu kastetmedim. Ben bu paylaşımı eski ABD Başkanı Trump için yazmıştım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Rıdvan Dilmen'in avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini ve müvekkilinin kovid nedeniyle duruşmaya katılamadığını ifade etti.

İlk celsede kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Çakar'ın atılı suçtan beraatine karar verdi.