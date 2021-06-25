MSB'den 'Katarlılara ücretsiz ve sınavsız tıp eğitimi' iddiasına ilişkin açıklama

MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, "Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor." açıklamasında bulundu.

Katar ile imzalan anlaşma

Katar ile Türkiye arasındaki iş birliği aşağıdaki alanları kapsıyor.