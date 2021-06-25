MSB'den 'Katarlılara ücretsiz ve sınavsız tıp eğitimi' iddiasına ilişkin açıklama

MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, "Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" denildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor." açıklamasında bulundu.
Katar ile imzalan anlaşma
Katar ile Türkiye arasındaki iş birliği aşağıdaki alanları kapsıyor.
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