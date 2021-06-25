MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Ocak'tan bu yana 1366 teröristin etkisiz hale geldiğini duyurarak, "Bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

Irak'ın kuzeyi terörden temizleniyor

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütünün üst düzey isimleri de etkisiz hale getiriliyor.