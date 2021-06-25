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Olay yeri Niğde! Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı

Olay yeri Niğde! Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı

NİĞDE’de boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Sibel Yüzer’i (47), silahla ağır yaralayan Mehmet Yüzer (48), 3 ay sonra Karaman'da polis tarafından yakalandı.

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Niğde'de 2 çocuk annesi öğretmen Sibel Yüzer, boşanma aşamasındaki eşi muhasebeci Mehmet Yüzer ile görüşmek için buluştu. Çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce bir markete sığındı. Mehmet Yüzer, peşinden gittiği eşi Sibel Yüzer'e tabancayla ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Sibel Yüzer, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sibel Yüzer, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis tarafından aranan Mehmet Yüzer'in, Karaman'da olduğu belirlendi. Bulunduğu eve düzenlenen operasyonla Yüzer yakalandı. Niğde'ye getirilen Mehmet Yüzer'in sorgusu sürüyor.

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