Fahrettin Koca açıkladı Canan Kaftancıoğlu ve Fatih Portakal zor duruma düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mayıs ayında 18 yaş üstü herkesin aşılanabileceğini söylediği açıklamayla dalga geçen paylaşımlara imza atan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve gazeteci Fatih Portakal, zor durumda kaldı.

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Aşı randevularında yaş sınırı 18'e indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan herkesin aşı randevusu alabileceğini açıkladı.

Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı ardından aşılama hakkında açıklamada bulundu, ''Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış vatandaşlar aşı olabilirler.'' dedi.

18 yaş üstündekilerin aşılanması bugün başladı

Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına bugün itibariyle başlandı. Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18-24 yaş arasındakiler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu oldu.

Mayıs ayında söyledi dalga geçtiler

Yine mayıs ayında aşılama süreciyle ilgili yaptığı bir açıklamasında Koca, "18 yaş üstü herkes aşılanabilir" demişti. Bu sözler sonrası Fox Haber'in eski sunucusu Fatih Portakal ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Koca'nın açıklamalarıyla dalga geçen tweetler paylaşmışlardı.

Koca'nın son açıklaması ve aşılamaların rekor sayılara ulaşmasıyla birlikte sosyal medyada Kaftancıoğlu ve Portakal, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kaftancıoğlu: Yüzü kızarmayacak

Portakal: İ-nan-mı-yo-rum