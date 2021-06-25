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Şevval Şahin sevgilisi Kerem Kamışlı mesleği ne ne iş yapıyor?

Şevval Şahin sevgilisi Kerem Kamışlı mesleği ne ne iş yapıyor?

Kerem Kamışlı son günlerde Şevval Şahin ile yaşadığı aşk ile gündemde. Marcus Aral'dan kısa bir süre önce ayrılan Şevval Şahin'in sevgilisi Kerem Kamışlı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları merak edildi.

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Şevval Şahin ile sevgilisi Marcus Aral olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Ayrılık nedeni olarak Şevval Şahin'in Kerem Kamışlı ile yakın şekilde görüntülendiği iddia edildi. Peki ama Kerem Kamışlı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, yaklaşık iki yıldır iş insanı Yiğit Marcus Aral ile doludizgin bir aşk yaşıyordu. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile yemek yediği sırada yapılan etiketleme sonrası Yiğit Marcus Aral bulundukları restoran gitti. Marcus Aral, Şevval Şahin ve yeni sevgilisi Kamışlı'nın yemek yediği restorana giderek olay çıkarttı. Kerem Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte deniz attı. Peki ama Kerem Kamışlı kimdir, kaç yaşında?

Kerem Kamışlı kimdir?

Kerem Kamışlı, Sabancı ailesinin üyesidir. Kerem Kamışlı'nın 28 yaşında olduğu biliniyor. Kerem Kamışlı'nın babasının Esas Holding yönetim kurulu başkanı yardımcısı olduğu biliniyor. Erhan Kamışlı, 1966 yılında Adana'da doğan Emine Sabancı Kamışlı, yüksek öğrenimini 1987 yılında Londra ekonomi Okulu'nda Endüstri ve Ticaret Ekonomileri dalında tamamladı.

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