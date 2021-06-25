BIST 1.405
DOLAR 8,69
EURO 10,39
ALTIN 498,83
HABER /  GÜNCEL

Yiğit Marcus Aral kimdir ne iş yapıyor serveti herkesin dilinde

Yiğit Marcus Aral kimdir ne iş yapıyor serveti herkesin dilinde

Lüks yaşam tarzı ve ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin ile dikkat çeken Marcus yani gerçek adıyla Yiğit Marcus Aral'ın hayatı merak konusu oldu. 31 yaşında olan Marcus'un ne iş yaptığı ve ailesi araştırılıyor. Bir dönem Survivor'a da katılan Marcus son olarak sevgilisine aldığı köşk ile gündem oldu.

Abone ol

Yazılım işiyle uğraşan Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin’den ayrıldı. Magazin basınına düşen son habere göre Marcus Atal, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle denize attı. Bu gelişmenin ardından Şevval Şahin'in hayatı merak edildi.  Birçok vatandaş Marcus ne iş yapıyor, nasıl para kazanıyor, serveti ne kadar araştırması yaptı. 

Marcus, farklı tarzı ve Instagram sayfasından lüks hayat ve güzel bir sevgi portresi çıkaran paylaşımlar gerçekleştiriyor.

Asıl işi yazılım mühendisliği olan Yiğit Marcus Aral, ABD’de yaşamını sürdürüyor. Hakkında çok fazla bilginin bulunmadığı Marcus, eğitimini ‘’University Of Miami’’de tamamlamıştır. Ailesi hakkında annesine ulaşabildiğimiz Nevin Aral, İstek Vakfı’nda eğitmenlik yapıyor. Yiğit Marcus Aral’ın annesi Muğla’da yaşamını sürdürüyor.

Bir süreliğine Türkiye’de yaşayan Marcus Aral, 3 yıl boyunca modellik yapmıştır. Şöhret kapılarını modellikle aralayan Marcus, bir süre sonra asıl mesleği olan yazılım mühendisliğine geri dönmüştür.

2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, kendine ait bir yazılım şirketinin sahibi olarak tanınıyor. Lüks hayatıyla da göze çarpan Marcus’un sevgilisi Daniella Karlsson’da onun gibi lüks severlenden. Daniella, Adriana Lima’ya benzerliği yönünden de dikkat çekiyor.

Geçen günlerde Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı’nın Instagram hesabında paylaştığı Marcus adına yaptığı paylaşım ilgi görmüştü. Şeyma, kendisi ve Marcus’un bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak altına ‘’Bravo Marcus iyi başladın. Hadi bakalım devamı nasıl olacak.’’ notunu düştü.

Aynı zamanda Adriana Lima’yla da yakın arkadaş olan Yiğit Marcus Aral, bir çok ünlü isimle de bağlantılarıyla biliniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Soylu'nun kiraladığı uçak ile ilgili iddiaya belgeli yanıt!
İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Soylu'nun kiraladığı uçak ile ilgili iddiaya belgeli yanıt!
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İstanbul Havalimanı'nda korku dolu anlar! Turist karşılamaya gelen araç alev alev yandı
İstanbul Havalimanı'nda korku dolu anlar! Turist karşılamaya gelen araç alev alev yandı
Osman Büyükşen ne doktoru nerede hangi ilde doktor?
Osman Büyükşen ne doktoru nerede hangi ilde doktor?
Antalya Kumluca'da korkutan deprem
Antalya Kumluca'da korkutan deprem
Sedat Peker'in Twitter, Youtube ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildi
Sedat Peker'in Twitter, Youtube ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildi
Ankara'da iğrenç şantaj! Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirdi: Savunması pes dedirtti
Ankara'da iğrenç şantaj! Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirdi: Savunması pes dedirtti
Korkmaz Karaca SBK iddiasını kabul etti: Yanlış yapmışım keşke parasını ödeseymişim
Korkmaz Karaca SBK iddiasını kabul etti: Yanlış yapmışım keşke parasını ödeseymişim
Şevval Şahin kaç yaşında kimin kızı annesi ve babası kimdir?
Şevval Şahin kaç yaşında kimin kızı annesi ve babası kimdir?
Deprem profesörü Halit Demir ve ailesi şokta! 20 milyon liralık araziyi dolandırıcıya kaptırdılar
Deprem profesörü Halit Demir ve ailesi şokta! 20 milyon liralık araziyi dolandırıcıya kaptırdılar
Yorumlar