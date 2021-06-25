Şevval Şahin kaç yaşında kimin kızı annesi ve babası kimdir?

Son günlerin olaylı ismi Şevval Şahin'in adı magazin basınının gündeminde. 1.5 yıldır birlikte olduğu Marcus Aral ile ayrılan ve Kerem Kamışlı ile yeni bir aşka başlayan Şevval Şahin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte Şevval Şahin'in ailesi, anne ve babası...

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Şevval Şahin son günlerde magazin basınında yeni aşkı ile gündemde. Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın bir restoranda yemek yediği sırada Marcus Aral'ın olay çıkardığı tüm sosyal medyada yankı uyandırdı. Peki ama Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, Kerem Kamışlı ve Yiğit Marcus Aral hakkında sosyal medyada ortaya çıkan iddialar gündem oldu. İddiaya göre; Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile yemek yediği sırada yapılan etiketleme sonrası Yiğit Marcus Aral bulundukları restoran gitti. Marcus Aral, Şevval Şahin ve yeni sevgilisi Kamışlı'nın yemek yediği restorana giderek olay çıkarttı. Kerem Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte deniz attı. Peki ama Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında? Şevval Şahin'in boyu kaç?

Şevval Şahin kimdir?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 22 yaşındadır. Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı.

Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin'in İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.Şu an ise Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birlikte hayat sürüyor.

1,82 boyundaki Türkiye güzeli Şevval Şahin instagram hesabında 297 bin kişi tarafından takip ediliyor.