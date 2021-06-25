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Sedat Peker'in Twitter, Youtube ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildi

Sedat Peker'in Twitter, Youtube ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildi

İfade Özgürlüğü Derneği, suç örgütü yöneticiliği suçundan aranan Sedat Peker'in Twitter, YouTube ve Instragram hesaplarına, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildiğini açıkladı. Fakat kararın uygulanmadığı ifade edildi.

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İletişim Hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, söz konusu yasağa ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sedat Peker’in YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve Instagram hesapları, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. İlgili platformların Türkiye'de temsilcilikleri olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmadı'' ifadelerini kullandı.

euronews'teki habere göre Akdeniz engel kararının neden uygulanmadığı konusuna ilişkin şöyle konuştu:

"Sorulmadan açıklayayım, engelleme kararı var fakat bu platformlar 'https' protokolünü kullandığı için Türkiye'deki erişim sağlayıcıları bu adresleri engelleyemiyor. Karar ancak sosyal ağ sağlayıcıları tarafından uygulanabilir. Türkiye'de Twitter, YouTube ve Instagram'ın artık yasal temsilcileri var. Bu yasal temsilcilikleri Türkiye talep etti ve geçen sene 5651 sayılı Kanun değişti. Sözde bu platformlar 'dize geldi'. Türkiye ise uygulamada bu platformlara söz geçiremiyor."

Twitter veya YouTube gibi platformlarda bir içeriğe erişimin engellenmesi için bu sitelere erişimin tamamen kesilmesi gerekiyor.

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