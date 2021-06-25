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Bitcoin hızlı yükseliş trendine girdi! 3 günde büyük artış

Bitcoin hızlı yükseliş trendine girdi! 3 günde büyük artış

Kripto para birimlerinin atası olarak kabul edilen Bitcoin, inişli-çıkışlı seyretmeye devam etti. 3 günde hızlı yükseliş trendine giren Bitcoin'de, 6 bin 248 dolarlık artış görüldü.

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Kripto para birimlerinde toparlanma eğilimi görülmeye başlandı. Bir süredir sert satış dalgasıyla karşı karşıya kalan kripto para birimleri rahat nefes almaya başladı.  Çin’in yasaklayıcı tavırları son dönemde kripto paralar üzerinde belirleyici etken olmaya başladı.

Çin anakarasında kripto para madenciliğini bitirmek istemesi nedeniyle Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto paralarda sert satış dalgalarına tanık olunmuştu.

3 günde yüzde 21'den fazla kazanç
Bugün ise rüzgar terse döndü ve Bitcoin tarafında toparlanma eğilimi görüldü. Geçtiğimiz Salı günü 29 bin 247 dolara kadar gerileyen Bitcoin bugün 35 bin 495 dolar seviyesine yükseldi. Sadece 3 günde Bitcoin’deki kazanç yüzde 21’i aştı. Ethereum ise 2000 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yüzde 1 oranında düşüş gösteriyor.

Elon Musk yine sahnede
Kripto para konusunda spekülatif açıklamalarda bulunan ve piyasaya yön veren isim olan milyarder iş adamı Elon Musk yeni açıklamalarda bulundu. Ampul örneğinden ortaya çıkan Elon Musk’ın açıklamaları Bitcoin’i yükseltti. Bununla birlikte Dogecoin de güç kazanmaya başladı. Dogecoin dolar bazında yüzde 11’i aşkın değer kazancıyla 0.28 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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