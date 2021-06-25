Cumhurbaşkanı Erdoğan basına kapalı toplantıda Sedat Peker için bunları söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 60 milletvekiliyle buluştuğu toplantıda Sedat Peker'in iddialarının sosyal medyada gündem olduğunu, ancak bunun halkta bir karşılığı olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi nedeniyle ara verilen milletvekilleriyle istişare toplantısının ilkini dün parti genel merkezinde gerçekleştirdi, yaklaşık 60 milletvekili ve parti yöneticisiyle kahvaltılı toplantıda buluştu.

Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda konuşulanları BBC Türkçe'den Ayşe Sayın aktardı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, milletvekilleri bölgelerinin sorunlarının yanı sıra, parti politikalarına ilişkin görüş ve önerilerini de dile getirdi. Toplantıda, bazı milletvekilleri ise partinin 2021 koşullarına göre yeni bir söylem geliştirerek güçlü bir çıkış yapması gerektiğini vurguladı.



"Sivil anayasa bize nasip olacak"

Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, kısa bir konuşma yaptı ve daha çok milletvekillerinin önerilerini dinleyip, not aldı.

Partisinin yeni anayasa çalışmaları hakkında Erdoğan, Türkiye'de şimdiye kadar hep darbeler sonrasında anayasa yapıldığını belirterek, "İlk kez gündemimizde sivil anayasa var ve bunun heyecanını yaşıyoruz. İnşallah sivil anayasa da bize nasip olacak" görüşünü dile getirdi.

'Biden de Trump da övdü bizimkiler başörtülü diye eleştirdi'

Toplantıda gündeme gelen konulardan birisi de Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi'nde ilk kez yüzyüze yaptığı görüşmede çevirmen olarak Kualalumpur Büyükelçisi ve eski Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abushanab'ın tercüman olarak görevlendirilmesine yönelik muhalefetin eleştirileri oldu.

Erdoğan, Abusahanab'ı çok iyi İngilizce bilmesi nedeniyle tercih ettiğini belirtirken, eski ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde de aynı ismin görev aldığını, bir anısını da anlatarak şöyle açıkladı:

"Fatma kızımız, Trump döneminde de benim tercümanım olarak bir toplantıya katılmıştı. O zaman Trump bana, Fatma kızımızın İngilizceye çok hakim olduğunu söyledi ve nerede öğrendiğini sordu. Ben de 'Teksas'ta' deyince sayın Trump, 'Ben de Teksaslıyım. Teksas aksanını herkes bilmez. Her liderin dile hakimiyeti olan güvenilir bir tercümanı olması gerek' dedi.

"Aynısını Biden da söyledi. Yani Sayın Trump da Biden da, Fatma kızımızın İngilizcesinden övgüyle söz ederken, tebrik ederken bizimkiler burada başörtülü vesaire diye eleştirdiler."

Erdoğan, resmi görüşmenin kayıtlara girmediği eleştirilerinin de haksız olduğunu belirterek, bütün görüşmelerin tutanakla kayıt altına alındığını ifade etti.

'Halkın gündeminde Peker yok'

Toplantıda bir milletvekili, organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurtdışında bulunan Sedat Peker'in iddialarının sosyal medyada gündem olduğunu, ancak bunun halkta bir karşılığı olmadığını belirterek, "Zaten gereken bir şey varsa yargı yapacaktır. Halkın gündeminde bunlar yok" değerlendirmesinde bulundu.

'Sıkmadığınız el kalmasın'

Erdoğan'ın da sosyal medyadaki konuların, ülkenin gündeminin önüne geçemeyeceğini belirterek milletvekillerine halkla yüzyüze temas kurmaları, sosyal medya gündeminin peşine takılmamaları uyarısında bulunduğu belirtildi.

TBMM'nin gündemindeki konuları tamamlaması halinde Temmuz'un ilk yarısından önce tatile gireceğini anımsatan Erdoğan'ın, "Bunlar, vatandaşın gündemi olmayan, sokakta karşılığı bulunmayan konular, bunlar bizim gündemimizin önüne geçmesin. Meclis tatile girdikten sonra illerinize gidin, her yere en ücra köşelere ulaşın. Sıkmadığınız el kalmasın" talimatı verdiği öğrenildi.

'2021 söylemleriyle güçlü bir çıkış yapmalıyız'

Yansıyan bilgilere göre bazı milletvekilleri de parti politikalarına ilişkin önerilerde bulundu.

Partinin kuruluş yıllarındaki söylemlerinin halkta olumlu karşılık bulduğu ancak günün koşullarına göre yeni bir söylemle yola çıkılması gerektiğini ifade milletvekilleri, "Artık bugün insanların talepleri, beklentileri değişti. 2001'deki söylemlere dönmek yerine, 2021 şartlarına göre yeni bir söylemle güçlü bir çıkış yapmalıyız" görüşünü dile getirdi.

Bazı milletvekilleri ise partinin geçmiş yıllarda bölge toplantıları yaptığını ve böylece batıdaki milletvekillerinin doğulu seçmenin taleplerini yerinde görme olanağı bulduğunu belirterek, benzer toplantıların yeniden yapılmasını istedi. Erdoğan'ın ise bu önerileri not aldığı, yorum yapmadığı belirtildi.

Darbe girişimini anlatan kitap dağıtıldı

Toplantıda milletvekillerine, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın kaleme aldığı ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlatan "Asırlık Gece" kitabı hediye edildi.

Erdoğan önümüzdeki günlerde görüşmelerini diğer milletvekili gruplarıyla sürdürecek.