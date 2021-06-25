BIST 1.405
DOLAR 8,69
EURO 10,39
ALTIN 498,83
HABER /  DÜNYA

DSÖ'den Lambda varyantı uyarısı! "Gözlem altında olanlar" kategorisinde...

DSÖ'den Lambda varyantı uyarısı! "Gözlem altında olanlar" kategorisinde...

Bilim insanları bulaşıcı özelliği yüksek Delta varyantına karşı dikkatli olunması çağrısı yaparken Latin Amerika'da ortaya çıkan Lambda varyantı endişeleri artıyor.

Abone ol

Latin Amerika'da etkili olan varyant kısa sürede çok sayıda vakaya yol açtı ve çok sayıda ülkede tespit edildi. Lambda varyantının görüldüğü Brezilya, Arjantin ve Şili'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkenin yedisi Latin Amerika'da yer alıyor.

"Daha agresif olduğuna dair bir kanıt yok"

NTV'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü Lambda varyantını yaklaşık bir hafta önce "gözlem altında olanlar" kategorisine aldı. Dünya Sağlık Örgütü Viral Hastalıklar Uzmanı Dr. Jairo Méndez-Rico, Deutche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Lambda varyantının daha agresif olduğuna dair bir kanıt yok. Daha yüksek bir enfeksiyon oranı olasılığı olmasına rağmen, Gama veya Delta varyantları ile karşılaştırmak için henüz yeterince güvenilir çalışmalarımız bulunmuyor" dedi.

Lambda ilk olarak 2020'nin Ağustos ayında Peru'da ortaya çıkmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Küçükçekmece'de kadın 3’üncü kattan atladı, başka çatıya düştü
Küçükçekmece'de kadın 3’üncü kattan atladı, başka çatıya düştü
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Çin'de okulda yangın çıktı! 18 çocuk hayatını kaybetti
Çin'de okulda yangın çıktı! 18 çocuk hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz
8 üniversiteye 10 fakülte kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
8 üniversiteye 10 fakülte kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, yaralılar var
Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, yaralılar var
Denizli'de korkunç olay! Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Denizli'de korkunç olay! Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Turgay Yıldız kalp spazmı geçirdi
Turgay Yıldız kalp spazmı geçirdi
Aziz Yıldırım kongreye katılmayacağını açıkladı!
Aziz Yıldırım kongreye katılmayacağını açıkladı!
TFF Tahkim Kurulu yabancı oyuncu kuralına itirazları reddetti
TFF Tahkim Kurulu yabancı oyuncu kuralına itirazları reddetti
Yorumlar