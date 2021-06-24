Süleyman Soylu: Türkiye'ye engel olamayacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu milletin sadece Anadolu'nun evlatları olmadığını söyleyerek Türkiye'nin dünyaya nizam vermesine kimsenin engel olamayacağını ifade etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyayı terör koridoru haline getirmeye çalışıldığını söyleyerek buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izin vermediğini söyledi. Soylu, bu milletin sadece Anadolu'nun evlatları olmadığını ifade eden Soylu, kimsenin Türkiye'nin dünyaya nizam vermesine engel olamayacağını kaydetti.

Süleyman Soylu, Muş'un Hasköy ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında huzur olduğunu söyleyen Soylu şöyle konuştu:

"Bu ülkeye, bu milletin kardeşliğine burada bulunan insanlara bedel ödetmeye çalışanlara dedik ki bu ülkeyi bölemezsiniz bu ülkenin kardeşliğine ortadan kaldıramazsınız.

Eğer siz meselenin arkasında durmasaydınız cesaretinizi ortaya koymasaydınız biz hep birlikte bu ülkeye bedel ödetmeye çalışanlara birlikte karşı duracağız demeseydiniz bugün bu huzuru bulamazdık.

Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında huzur var. Allahımıza şükürler olsun. Çocuklarımız okula gidiyor, üniversitelere gidiyor. Allahımıza şükürler olsun hemen hemen her vilayette havalimanları var. Hastaneler var, hastaneler büyüyor, kapasiteleri artıyor ihtiyaçlara cevap verecek hale geliyor.

"Doğu ve Güneydoğu beş büyüyecek"

Türkiye büyüyor ama bunu bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Türkiye'nin her tarafını gezen gören biri olarak söylüyorum. Burada sizinle bir heyecanımı paylaşmak istiyorum. Gördüğümü size anlatmak aynı heyecanın ortağı olmanızı istiyorum. Türkiye bir büyüyecekse Allah'a yemin olsun ki Doğu ve Güneydoğu beş büyüyecek. Çünkü bu sizin hakkınızdır. Yıllarca çok sıkıntı çektiniz. Yıllarca çok beden ödediniz. Göreceksiniz engelleyemediler engelleyemeyecekler. Sadece Hasköy'de değil Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında çocuklarımız mühendis olacak, doktor olacak!

"Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi"

Etrafımızdaki coğrafyayı bir terör koridoru haline getirmeye çalıştılar. Buna Sayın Cumhurbaşkanımız müsaade etmedi. Burnumuzu Irak'ın kuzeyine, burnumuzu Suriye'ye soktuğumuz zaman Batı bize parmak sallıyordu. Şimdi Doğu Akdeniz'de var mıyız? Libya'da huzuru sağlıyor muyuz? Karabağ'a kadar gittik mi? Orada da yardımcı olduk mu? Peki Suriye'de yüzbinlerce, milyonlarca insanın orada sıkıntı çektiği bir noktada, aynı secdeye baş koyan insanlar olarak sırtımızı mı döndük? Yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde biz bu haksızlığa meydan okuyoruz dedik?

"Engel olamayacaklar"

Biz sadece kendimizin milleti değiliz. Biz büyük bir milletiz. Biz dünyada insanlığın ne olduğunu bilen, zenginleştikçe şımarmayan, inancından, kültüründen, geleneğinden ayrılmayan bir milletiz. Biz sadece Anadolu'nun evlatları değiliz. Allahım bize güç ver ki bütün dünyaya insanlığı nakşedelim. Hiç endişe etmeyin! Ne birliğimize, ne beraberliğimize, ne kardeşliğimize, ne zenginliğimize, ne büyümemize, ne dünyaya nizam vermemize engel olamayacaklar."