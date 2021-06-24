Türkiye 24 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 223 bin 385 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, can kaybı 49 bin 417 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Haziran 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 223 bin 385 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 498 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 59 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e çıktı.

Toplam test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, vefat sayısı 49 bin 417, ağır hasta sayısı 752 oldu.