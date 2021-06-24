BIST 1.411
DOLAR 8,70
EURO 10,40
ALTIN 497,93
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 24 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 24 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 223 bin 385 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, can kaybı 49 bin 417 oldu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Haziran 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 223 bin 385 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 498 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 59 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e çıktı.

Toplam test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, vefat sayısı 49 bin 417, ağır hasta sayısı 752 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'terörü bitireceğiz' mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'terörü bitireceğiz' mesajı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Fransa'nın Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı dergiye kapak oldu
Fransa'nın Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı dergiye kapak oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına cevap
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına cevap
Survivor Aleyna sevgilisi var mı instagram hesabındaki poz detayı
Survivor Aleyna sevgilisi var mı instagram hesabındaki poz detayı
Survivor Ayşe nereli yaşı kaç? Ayşe Yüksel önceki hali nasıldı kaç kilo aldı?
Survivor Ayşe nereli yaşı kaç? Ayşe Yüksel önceki hali nasıldı kaç kilo aldı?
Diyanet İşleri Başkanlığından hac ibadetine ilişkin karar
Diyanet İşleri Başkanlığından hac ibadetine ilişkin karar
BM en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye destek çağrısında bulundu
BM en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye destek çağrısında bulundu
Yemen'de facia! Göçmen teknesi battı, En az 300 kişi hayatını kaybetti
Yemen'de facia! Göçmen teknesi battı, En az 300 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs testi 305 gün boyunca pozitif çıkan İngiliz tarihe geçti
Koronavirüs testi 305 gün boyunca pozitif çıkan İngiliz tarihe geçti
Yorumlar 4 yorum