Koronavirüs testi 305 gün boyunca pozitif çıkan İngiliz tarihe geçti

İngiltere'nin Bristol şehrinde yaşayan 72 yaşındaki Dave Smith'in 10 aydan daha uzun süre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu yaşadığı ortaya çıktı. 72 yaşındaki Smith, "Ne zaman kötüye doğru gitsem daha da kötüleştim ve ölümün eşiğine geldim. Karım benim için beş kez cenaze töreni düzenlemeye başladı" dedi. 305 gün boyunca koronavirüs testi pozitif çıkan Smith'in 'literatürde kaydedilen en uzun enfeksiyon' olarak inceleneceği belirtildi.

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İngiltere'nin Bristol şehrinde yaşayan 72 yaşındaki Dave Smith'in 305 gün boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirdiği ortaya çıktı.

İlk olarak Mayıs 2020'de Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan Smith'in testi 305 gün boyunca pozitif çıkarak tarihe geçti.

72 yaşındaki emekli sürüş eğitmeni Dave Smith'in hastalığı 10 aydan fazla sürerken bu vakanın Temmuz ayında Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ne (ECCMID) sunulacağı ve 'literatürde kaydedilen en uzun enfeksiyon' olarak inceleneceği belirtildi.

"Karım beş kez cenaze töreni düzenlemeye başladı"

Mayıs 2020'de hastaneye kaldırılan Smith, sekiz gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilirken daha sonra nefes darlığı ve ateşe bağlı akut sorunlar şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Guardian'a açıklamalarda bulunan 72 yaşındaki Smith, "Ne zaman kötüye doğru gitsem daha da kötüleştim ve ölümün eşiğine geldim. Karım benim için beş kez cenaze töreni düzenlemeye başladı" dedi.

"Bütün ailemi barışmak için çağırdım"

Halihazırda sağlık durumu iyi olan ve testi negatif çıkan Smith, "Uzun süre hastanede kaldıktan sonra bütün aileyi onlarla barışmak için çağırdım. Keşke şimdi çenemi kapalı tutsaydım" diye konuştu.