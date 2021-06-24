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ABD'den Uygurlara kötü muamele yapan Çin şirketlerine kısıtlama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'den Uygurlara kötü muamele yapan Çin şirketlerine kısıtlama

ABD, Uygur Özerk Bölgesindeki "zorla çalıştırma" uygulamaları nedeniyle bazı Çin şirketlerine kısıtlama getirdi.

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Beyaz Saray, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde çocukları ve Müslümanları zorla çalıştırarak üretim yapan ya da Uygur Türklerine yönelik "kötü muameleye" katkı sağlayan bazı Çin firmalarına kısıtlamalar getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, getirilen kısıtlama ile Çin'in "zorla çalıştırma" yoluyla yaptığı üretimlerin, ABD'ye girişinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Pekin yönetimini, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki etnik ve dini azınlıklara yönelik zalim ve insanlık dışı soykırımından dolayı sorumlu tutmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kısıtlama kapsamında, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimine (CBP), tüm ABD limanlarında, Sincan merkezli Hoshine Silicon Industry isimli silikon üreticisi firmanın ve alt şirketlerinin ürettiği ürünleri taşıyan kargolara el konulması yetkisi verildiği kaydedildi.

4 şirket yaptırım listesinde

Ayrıca pamuk, domates ve deniz gıdaları gibi ürünlerden, zorla çalıştırma yoluyla elde edildiğine inanılan malların, ABD'ye girişi için de yeni adımlar atılıyor.

Beyaz Saray'ın kararı çerçevesinde, ABD Ticaret Bakanlığı da Uygur Türklerine kötü davranışlara katkı sağladığı gerekçesiyle 4 yazılım ve teknoloji firmasını yaptırım listesine aldı.

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