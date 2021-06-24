Pfizer açıklama yaptı! Biontech Delta varyantına karşı etkisi ne kadar var?

En çabuk bulaşan tür olan Delta varyantına ilişkin Biontech'in üreticelerinden olan Pfizer'den açıklama geldi. Delta varyantına karşı Biontech'in etkisi ne?

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Pfizer şirketinden bir yetkili, Alman BioNTech ile birlikte ürettikleri koronavirüs aşısının delta varyantına karşı yüzde 90 civarında etkili olduğunu bildirdi.

Delta varyantı, dünya genelindeki koronavirüs vakalarında etkisini artırmayı sürdürüyor. Varyantın endişe verici yayılımı gündemdeyken Pfizer İsrail Tıbbi Direktörü Alon Rappaport, BioNTech firmasıyla birlikte ürettikleri COVID-19 aşısının bu varyanta karşı etki oranına dair açıklama yaptı.

Yerel bir radyoya konuşan Rappaport, laboratuvarda yürütülen ve delta varyantının İngiliz varyantının yerini aldığı bölgelerden elde edilen verilere göre, aşının koronavirüsü önlemede yüzde 90 civarında etki sağladığını bildirdi.

İsrail Halk Sağlığı Başkanı Sharon Alroy-Preis ise Pfizer-BioNTech aşısının delta varyantına karşı etkisine dair henüz yeterli verinin toplanmadığının altını çizdi.

DSÖ'den bilim insanları, Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden baskın varyant haline geldiğini söylemişti.