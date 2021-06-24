BIST 1.411
DOLAR 8,71
EURO 10,41
ALTIN 498,20
HABER /  GÜNCEL

Bakan Soylu, Şenyayla üs bölgesinde güvenlik toplantısı yaptı

Bakan Soylu, Şenyayla üs bölgesinde güvenlik toplantısı yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Muş-Bingöl-Diyarbakır sınırlarında yer alan Şenyayla üs bölgesinde güvenlik toplantısına katıldı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a geldi.

Muş Alparslan Havalimanı'nda karşılanan Bakan Soylu, kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Şenyayla bölgesindeki Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moral Geçici Jandarma Asayiş Karakolu'na geçti. Burada askerleri selamlayan Bakan Soylu, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Karakolda incelemelerde bulunan Bakan Soylu, ardından Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yer aldığı toplantıya başkanlık etti. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, terör, uyuşturucu ile mücadele ve asayiş konuları ele alındı. 

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Balaban ailesi anne ve babası kimdir? İsmail Balaban nişanlısı neden ayrıldı?
İsmail Balaban ailesi anne ve babası kimdir? İsmail Balaban nişanlısı neden ayrıldı?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Türkiye'de Covid 19 aşısında 40 milyonu aştık randevu sırası cuma günü 18 yaşta
Türkiye'de Covid 19 aşısında 40 milyonu aştık randevu sırası cuma günü 18 yaşta
İBB'den ulaşıma büyük zam teklifi! Oylama yapıldı karar verildi
İBB'den ulaşıma büyük zam teklifi! Oylama yapıldı karar verildi
Ukrayna'dan Rusya ile görüşen AB'ye' tehlikeli' tepkisi
Ukrayna'dan Rusya ile görüşen AB'ye' tehlikeli' tepkisi
Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında aslen nereli? Aleyna Kalaycıoğlu ailesi ve kardeşi
Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında aslen nereli? Aleyna Kalaycıoğlu ailesi ve kardeşi
Süleyman Soylu açıkladı : Yollarda hız limitleri değişiyor artış olacak
Süleyman Soylu açıkladı : Yollarda hız limitleri değişiyor artış olacak
Entübe edilmişti! Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor
Entübe edilmişti! Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor
Thodex'in Güney Afrika versiyonu Africrypt! İki kardeş tarihin en büyük Bitcoin vurgununu yaptı
Thodex'in Güney Afrika versiyonu Africrypt! İki kardeş tarihin en büyük Bitcoin vurgununu yaptı
Manisa'da kazayı görüp yavaşladı zincirleme kazaya yol açtı! Yaralılar var
Manisa'da kazayı görüp yavaşladı zincirleme kazaya yol açtı! Yaralılar var
Yorumlar