BIST 1.411
DOLAR 8,71
EURO 10,41
ALTIN 498,20
HABER /  GÜNCEL

Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında aslen nereli? Aleyna Kalaycıoğlu ailesi ve kardeşi

Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında aslen nereli? Aleyna Kalaycıoğlu ailesi ve kardeşi

Survivor 2021 büyük final için geri sayım başladı, heyecan dorukta. Bu akşam yarı finale kalan 4 isimden biri de Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Parkurlardaki başarısı ile adından söz ettiren Survivor Aleyna'nın hayatı da merak edildi. Uçak mühendisi olan Aleyna'nın annesi, babası ve engelli olan kardeşi kimdir?

Abone ol

Artık Survivor 2021 büyük finali için geri sayım başladı. Finalist koltuğuna oturacak 2 kişi bu akşam yarı finalin ardından belli olacak. Yarı finale adına yazdıran yarışmacılardan biri de Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Son dönemlerdeki çıkışları ve parkurdaki etkisi ile göz dolduran Survivor Aleyna'nın hayatı da seyirci tarafından mercek altına alındı. 

Hayran kitlesini iyice arttıran ve finale çıkacağı kesin gözüyle bakılan Survivor Kalaycıoğlu kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor ve anne-babası kim? Gelin yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Aleyna Kalycıoğlu'nu daha yakından tanıyalım...

Yarışmaya gönüllüler takımıyla başlayan Aleyna Survivor 2021'e ilk kez başvurmuş ve elemeleri geçip yarışmaya dahil olmuş. Kendisini hep finalde görmeyi hayal ettiğini söyleyen Survivor Aleyna 23 yaşında ve aslen Bursalı. 

Bursa'da doğmasına rağmen çocukluğu Yalova'da geçen Aleyna'nın anne ve babası Aleyna henüz 10 yaşındayken boşandı. Aleyna'nın, Cansu Kalaycıoğlu adında bir kız kardeşi var. Engelli olan kardeşine çok düşkün olan yarışmacı 2 kardeş. 

Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Survivor Aleyna Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazandı. Fakat spora her zaman düşkün olan Aleyna kariyerini voleyboldan yana kullandı. 

 Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.

Peki Aleyna'nın yarışma sayesinde tanınan ve sevilen kardeşi Cansu kimdir, hastalığı nedir?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da verdiği bir röportajda, kardeşi Cansu'nun trafik kazası sonucu yüzde 100 engelli kaldığını gözyaşları içinde anlatmış o günden beri birçok seyirci Aleyna'nın kardeşini merak etmişti.

Survivor Aleyna'nın kardeşi Cansu'nun iletişim ödülünde ablasına yolladığı mesaj ise milyonları ağlatmıştı.

Ablam benim, sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Sen benim gözlerim, ellerim , ayaklarım ve dünyaya haykırmak istediğim sözcüklerimsin.

Sen orada Cansu diye bağırdığında annem beni kucağına alıp zıplıyor ve biz de avazımız çıkana kadar bağırıyoruz. Bana yaşattığın mutluluğun tarifi yok ablam. Sen çok güçlü bir kızsın. Sakın ağlama, elini kalbine koy ve seni nasıl sevdiğimizi düşün ablacığım.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında kardeşi anne ve babası kimdir?
Foto Galeri Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında kardeşi anne ve babası kimdir? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Soylu açıkladı : Yollarda hız limitleri değişiyor artış olacak
Süleyman Soylu açıkladı : Yollarda hız limitleri değişiyor artış olacak
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Entübe edilmişti! Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor
Entübe edilmişti! Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor
Manisa'da kazayı görüp yavaşladı zincirleme kazaya yol açtı! Yaralılar var
Manisa'da kazayı görüp yavaşladı zincirleme kazaya yol açtı! Yaralılar var
Son dakika Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Son dakika Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 22,47 oranında zam talebi reddedildi
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 22,47 oranında zam talebi reddedildi
Türbanlı gazeteciye hakaret eden Fatih Altaylı'dan eleştirilere yanıt: Ben de pantolonluyum
Türbanlı gazeteciye hakaret eden Fatih Altaylı'dan eleştirilere yanıt: Ben de pantolonluyum
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk
Esrarengiz koku Sinop'ta panik yarattı: Çok korktuk
Esrarengiz koku Sinop'ta panik yarattı: Çok korktuk
Mehmet Özhaseki AK Parti'nin son oy oranını açıkladı
Mehmet Özhaseki AK Parti'nin son oy oranını açıkladı
Yorumlar