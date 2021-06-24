Türbanlı gazeteciye hakaret eden Fatih Altaylı'dan eleştirilere yanıt: Ben de pantolonluyum

Fatih Altaylı, kendisine kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz üzerinden imada bulunan gazeteci Cemile Taşdemir'e "yaratık" dedi. Tartışmayı sürdüren Altaylı, bugün de "Ben de pantolonluyum, ceketliyim!" dedi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında kendisine imâda bulunan Cemile Taşdemir'le olan tartışmasını köşesine taşıdı.

Altaylı haraket içeren sözleriyle ilgili özeleştiri yapmazken yine çok sert ifadelerle Taşdemir'e yüklendi.

"Gerçekten kadın mısın hala emin değilim"

Altaylı, "gerçekten kadın mısın yoksa kadın fotoğrafının arkasına saklanan bir erkek troll müsün bilmiyorum, hala emin değilim" dedi.

Altaylı, "Dert farklı. Dert, batan toplu iğnem" ifadelerini kullanan Cemile Taşdemir'e yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bana saldıran bu troll hesaba hak ettiği yanıtı verdim haliyle. Tam da beklendiği üzere hemen kıyamet koptu. 'Ama ben türbanlıyım.' Eeeee… Türbanlı isen türbanlısın. Türbanlı olmak sana önüne gelene istediğin gibi saldırma, istediğin gibi hakaret etme özgürlüğü ve kimsenin sana yanıt verememesi gibi bir hak mı sağlıyor! Ben de pantolonluyum, ceketliyim! Kravat da takıyorum. Böyle giyindiğim için her türlü eleştiriden muaf mı olmalıyım? Elbette ki hayır. Ama sen inancının gereği olduğunu düşündüğün bir kıyafeti giymek sana bir ayrıcalık getirsin diye bekliyorsun! Başkalarına istediğini söyleme ama sana hiçbir şey söylenememe ayrıcalığını. Bak kardeş, gerçek misin değil misin, gerçekten kadın mısın yoksa kadın fotoğrafının arkasına saklanan bir erkek troll müsün bilmiyorum, hala emin değilim. Ama bildiğim şudur. Birine haksız bir ithamda bulunursan, hak ettiğin karşılığı alırsın. Eşit biçimde. Köpeksiz köyü bulup değneksiz gezmeye alıştınız. O kadar da değil."

Ne olmuştu?

Eski AK Parti Denizli İl Yönetim Kurulu üyesi ve gazeteci Cemile Taşdemir, Altaylı'ya Twitter'dan gazetecilere rüşvet verdiği iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz konusunda imâda bulunarak, "Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunları asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk" yazmıştı.

Altaylı da yanıt olarak, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın." yazmıştı.

Taşdemir de, Altaylı'nın kendisine hakaret ettiğini savunarak, "Dert farklı. Dert, batan toplu iğnem" demişti.