Büşra Büyükşen başörtüsünde açık verdi Müge Anlı'da Betül'ün aşk mesajı çıktı!
Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yeni gelişmeler var. Cinayetin tanığı Büşra Büyükşen itirafta bulunmadı ama yine bir açık verdi. Şüphelilerden yenge Betül Büyükşen'in ise aşk mesajlarını gören 'er' tanık olarak açıklama yaptı.
Doktor Osman Büyükşen'in annesi Necla Büyükşen ile babası Metin Büyükşen'in katillerini aradığı olayda yeni gelişmeler var. Kız kardeşi Büşra Büyükşen Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki 'başörtüsü' detayı ile kuşkuları daha da alevlendirdi. Büşra sürekli çelişkili ifadeler verirken, cinayet zanlısı olabileceği söylenen diğer ağabeyi Uğur Büyükşen de sonunda canlı yayına çıktı. Daha önce ekrandan kaçan Uğur Büyükşen ile eşi kafaları daha da karıştıran açıklamalar yaptılar. Müge Anlı, canlı yayında bu kez yenge Betül Büyükşen'in aşk mesajlarını gören bir askerin açıklamalarını verdi. İşte Müge Anlı'da Büşra'nın 'başörtü' detayı ve yenge ile ağabeyin açıklamaları:
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde 54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin biri doktor 3 çocukları vardı. Osman Büyükşen en büyük çocuklarıydı ve çocuk doktoru olmuş, Şırnak'ta zorunlu hizmet yapmıştı. Diğer çocukları Uğur Büyükşen ise Betül Büyükşen ile evliydi. Çiftin bir de Büşra isminde kızları vardı. Büşra Büyükşen, o korkunç cinayetin tek tanığıydı.
Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra da yanlarındaydı. 'Ölü takliti' yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen, kayınpederi ile 'mehir' yüzünden kavga etmiş ve onları evlerinden kovmuştu. Yaşlı çift İstanbul'a 'öldürülme' korkusu ile kaçmışlar, 20 gün sonra da Konya'ya dönünce evlerinde katledilmişlerdi.
Çiftin doktor olan oğulları Osman Büyükşen'in çarşamba günü Müge Anlı'nın canlı yayınındaki isyanı sonrası olay sosyal medyada en çok konuşulan vaka oldu. Esrarengiz cinayetin şüphelileri olan 2 kardeşinin arasında kalan doktor şunları söylemişti:
-"Şüphelilerin 2'si de kardeşim ben ne yapayım. Ben bu dosyayı araştırmak istifa etmek istedim pandemi sebebiyle istifa edemedim. Ücretsiz izin istedim vermediler. Ne yapayım ben. Devletim çözsün istedim. Buraya çıkarsam anneme babama iftira atarlar dedim. Sonra çaresiz kaldım buraya çıktım. Annem sizi çok seviyordu. Sizi izleyen anneme niye bu programı izliyorsunuz dedim. Valla dedim. 6 ay sonra ben çıktım.
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