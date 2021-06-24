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Ailenin aklına bile gelmedi! Kayıp gencin cesedi evin bahçesindeki kuyudan çıktı

Ailenin aklına bile gelmedi! Kayıp gencin cesedi evin bahçesindeki kuyudan çıktı

KARTAL'da sabah saatlerinde ortadan kaybolan 21 yaşındaki genci arayan ailesi, evlerinin bahçesinde bulunan 4 metrelik su kuyusunun etrafında kan lekeleri görünce ekiplere haber verdi. Oksijen tüpüyle kuyuya inen itfaiye ekipleri, gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Gencin 2 gün sonra üniversite sınavına gireceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Olay, Kartal Cevizli Mahallesi Aşkale Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Recep Akyıldız (21) isimli genç sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Şüphe üzerine Akyıldız'ı aramak üzere sokağa çıkan aile, evlerinin bahçesinde bulunan ve 4 metre derinliğindeki su kuyusunun etrafında oluşan kan lekesini fark etti.

Yaşanan olay üzerine durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri oksijen tüpleriyle su kuyusuna indiğinde genç şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kuyuda cansız bedeni bulunan Recep Akyıldız'ın naaşını, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Kuyuya bakmak akıllarına gelmiyor"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan enişte Şaban Elmacı, “İntihar mı başka bir şey mi şu an için bilemiyoruz. Ailesi sabah evde olmadığını fark edince aramak için dışarı çıkıyor. İlk başta çocuklarının denize gittiğini düşünüyorlar. Kuyuya bakmak akıllarına gelmiyor. Kuyunun kenarında kan izini görünce şüpheye kapılıp ekiplere haber veriyorlar. Henüz daha 20'li yaşlardaydı. Üniversite sınavına girecekti. Açıkçası neden bu duruma geldi biz de anlam veremiyoruz” diye konuştu.

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