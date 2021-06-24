Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine talimat Ömer Çelik açıkladı

Cumhurbaşkaı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 55 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, 'vatandaşla daha sık buluşun." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 27 Şubat 2020'den sonra ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı.

Çelik, Erdoğan'ın, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından genel merkez binası önünde açıklamalarda bulundu.

Yaz dönemi başladığında bütün çalışmaları gözden geçirdikleri seri toplantılar gerçekleştirdiklerine işaret eden Çelik, geçen günlerde Erdoğan'ın belediye başkanları ile bir araya geldiğini, pazartesi günü de AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın 81 il başkanı ile istişare için toplantı yaptığını hatırlattı.

Bakanlar ile milletvekillerinin bir araya geldiği istişare toplantılarının ilkinin dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla yapıldığına dikkati çeken Çelik, "Salgın dönemi başta olmak üzere alınan tedbirler, uygulanan siyasetler ve nasıl bir perspektife sahip olunduğu ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapıldı." ifadesini kullandı.

Çelik, belediye başkanları, Teşkilat Başkanlığı ve milletvekilleriyle 3 boyutta yürüyen seri toplantılara Bakanlıkların da dahil edilmesiyle dördüncü boyut eklendiğini, toplantılarda geçmiş dönemdeki bütün parti siyasetlerinin, hükümet siyasetlerinin, iç ve dış siyasetin, ekonomi ve sosyal politika ile diğer alanlardaki gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilen ve 55 milletvekilinin katıldığı toplantıda, milletvekillerinin illerinin ve bölgelerinin ihtiyaçları, yapılan işler, devam eden projeler ve sahadaki değerlendirmelerine ilişkin görüşlerini paylaştıklarını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

Milletvekillerine "vatandaşla daha sık buluşun" talimatı

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza söylediği, yapmamız gereken işin öncelikli olarak vatandaşımızla daha yoğun ve sahada bir arada olunması gerektiğidir. Salgın koşullarının araya koyduğu mesafeler var, birtakım önlemlerin oluşturduğu mesafeler var. Normalleşme dönemi ile birlikte yine tabii tedbirlere uyarak teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin AK Parti siyasetinin bir gereği olarak geçmişte yaptıkları gibi yaz aylarında vatandaşlarımızla çeşitli bağlamlarda bir araya gelecekleri yoğun bir çalışma dönemi söz konusu olacak."

Çelik, toplantıda milletvekillerinin bölgeleriyle ilgili değerlendirmelerinin yanı sıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştıklarını belirterek, "Tarım konuları değerlendirildi, terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi. Bu çerçevede dış politika ile ilgili olarak Avrupa Birliği ile ilişkiler, Afrika ile ilgili ilişkiler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiş oldu." diye konuştu.

"Bu toplantılar serisi devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıdaki konuşmasında hem teşkilatlara hem milletvekillerine tavsiyelerinin yanı sıra salgınla mücadele konusunda Türkiye'nin pozitif ayrışan yönleriyle ilgili değerlendirme yaptığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

Yeni anayasa vurgusu

"Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın milletvekillerimize yaptığı önemli vurgulardan biri, yeni anayasa yapma sürecine kuvvetli bir şekilde sahip çıkılması gerekliliği ile ilgilidir. Türkiye'de sürekli olarak bir sivil anayasa arayışı vardır, Cumhurbaşkanımız bunun gerçekleşmemiş olmasının kabul edilemeyeceği, Türkiye'nin muhakkak surette sivil anayasaya kavuşması gerektiği, hem AK Parti'nin hem Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde buna sahip çıktığı ve bu dönemde siyasette görev yapan herkesin gelecek nesillere bir borç olarak yeni anayasa meselesini hayata geçirmesi gerektiği şeklinde değerlendirmeleri oldu. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız son dönemde yaptığı seyahatler, NATO'daki temasları ve Azerbaycan'daki temasları ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Bu toplantılar serisi devam edecek. Cumhurbaşkanımız haftaya yine milletvekillerimizle bir araya gelecek. Teşkilat Başkanlığımızın çalışmaları aynı ivmeyle devam edecek. Genel Merkezimizde bakanlıkların uygulamalarının ve siyasetlerinin milletvekillerimizle istişare edildiği ve tartışıldığı bu seri aynı şekilde devam edecek. Belediye başkanlarımızla ilgili olarak zaten bu devam ediyor. Genel Merkezdeki bu çalışmaların yanı sıra hem milletvekillerimiz hem bütün teşkilatımız, bütün genel merkezimiz Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın başkanlığında bütün gücümüzle sahada olmaya, vatandaşımızla daha çok buluşmaya gayret edeceğiz."

Çelik, gelecek hafta pazartesi günü AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nın yapılacağını bildirdi.