Meclis'te delta varyantı şüphesi! Karantinaya aldılar

TBMM'de delta varyantı paniği yaşanıyor. CHP'li ve MHP'li vekillerin danışmanları karantinaya alındı. Delta varyantı şüphesi üzerinde duruluyor.

Abone ol

İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan delta varyantı, Portekiz, Almanya, Fransa, Rusya ve İspanya'nın ardından Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü açıkladı. Son olarak delta varyantı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sıçradı. CHP ve MHP'li iki vekilin danışmanları delta varyantı şüphesiyle karantinaya alındı.

Delta varyantı nedir?

Koronavirüs'ün mutasyon geçirmiş hallerinden biri olan Delta varyantı, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (DSÖ), küresel olarak baskın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü. Bu tür ilk olarak Hindistan'da görüldü. DSÖ'den bilim insanları, Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden baskın varyant haline geldiğini söylüyor.