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Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması! Hızla hayata geçirmeliyiz

Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması! Hızla hayata geçirmeliyiz

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel'den, Federal Meclis'te Türkiye açıklaması geldi. Merkel, Avrupa Birliği’nde ortak çıkarlar üzerine iş birliğinin ilerletilmesi için Türkiye ile diyalog gündeminin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, AB Konseyinin ve Komisyonunun göç konusundaki kilit ülkelerle ortaklıklar kurulması için adımlar atılmasına ilişkin öneriler sunmasını istedi.

Bunun yanı sıra zirvede AB Komisyonundan AB’nin Türkiye ile yaptığı göç iş birliğinin finansmanının devamı için somut teklif sunmasını beklediklerini belirten Merkel, Türkiye’de 3,7 milyon Suriyelinin kayıtlı olduğunu hatırlattı.

"Diyalog gündemini hızla hayata geçirmeliyiz'' 

Merkel, "Mevcut ve gelecek göç sorunlarını ancak Türkiye ile diyalog içinde çözebileceğimiz açıktır. Mart ayında anlaştığımız üzere, AB olarak ortak çıkarlar üzerindeki iş birliğimizi ilerletmek için şimdi Türkiye ile diyalog gündemini hızla hayata geçirmeliyiz." dedi.

Türkiye ile görüşmelerde Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesinin ilerletilmesinin yanında sağlık, iklimin korunması ve terörle mücadele gibi konuların da ele alınması gerektiğini anlatan Merkel, Türkiye ile hukuk devleti ve temel haklarının uygulanması alanlarında görüş ayrılıkları olmasına rağmen stratejik iş birliğinin ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

AB ile Rusya'dan doğrudan görüşme 

Şansölye Merkel, AB Liderler Zirvesi’nde Rusya ile ilgili ilişkilerin da ele alınacağına işaret ederek Rusya’nın provokasyonlarına üye ülkelerin koordinasyonu olmadan cevap verilmesinin yeterli olmadığını söyledi.

Bu provokasyonlara ortak yanıt vermek için mekanizmalar geliştirilmesini isteyen Merkel, "Ancak bu şekilde Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı koymayı öğreneceğiz." diye konuştu.

Merkel, aynı zamanda Rusya ile ortak stratejik çıkarlar gündeminin tanımlanması gerektiğini belirterek AB’nin, Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temasa geçmesini talep etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin ile görüşme yapmasının yetmediğini, AB’nin de görüşme formatları oluşturması gerektiğini vurgulayan Merkel, ihtilafların başka türlü çözülemeyeceğinin altını çizdi.

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