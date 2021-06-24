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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Midelerinden eroin çıktı

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Midelerinden eroin çıktı

İSTANBUL Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan 3 İran uyruklu şahıs, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Midelerinde 360 kapsül eroin bulunduğu tespit edildi.

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İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar transit alanda risk analizi çalışmaları yaptı.

Dün yapılan çalışmalar ile İran’ın başkenti Tahran’dan gelen 3 kişi şüphe üzerine durduruldu.

‘Yutucu tespit cihazı’ ile kontrol edilen zanlılar gözaltına alındı.

3 kilo eroin
Cihazda yoğunluk tespit edilmesi ile zanlılar muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü. Tetkikler ve röntgen kontrolü ile yolcuların sindirim sisteminde ağırlığı 3 kiloyu bulan 360 kapsül içinde eroin tespit edildi.

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