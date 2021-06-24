ABD'li yetkiliden Libya zirvesi sonrasında çarpıcı iddia! Rusya ve Türkiye anlaştı

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya zirvesinin ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Rusya ve Türkiye Libya'dan çekilmek için anlaştı. Hedef adım adım geri çekilme...

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2011 yılında Muammer Kaddafi'nin linç edilerek devrilmesiyle iç savaşa sürüklenen Libya'da Abdulhamid Dibeybe Libya'nın geçici başbakanı olarak seçilmişti. Dibeybe'nin başbakanlığının ardından ülkeden yabancı askerlerin çıkması için açıklamalar gelirken, önce Darbeci General Hafter yanlısı paralı askerlerin ayrılması yönünde çağrılar yapılmıştı.

Yunanistan ve Fransa başta olmak üzere birçok batılı devletlerin Türk askerinin ülkeden çıkması için baskılar yaparken, Dibeybe, "Türkiye ile anlaşmaya devam!" mesajı vermişti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ikinci kez gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'n ardından Türkiye'nin Libya'dan çekilip çekilmeyeceği konusu merak edilirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye, ABD, Rusya, İsviçre, Tunus, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İngiltere, Hollanda, Cezayir, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliğinden dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcilerin katıldığı zirvede ana gündem yabancı güçler ve paralı askerler oldu.

Yayınlanan sonuç bildirgesinde, ülkede 24 Aralık 2021 için belirlenen Ulusal Başkanlık ve Parlamento seçimlerinin Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından Tunus'ta Kasım 2020'de belirlenen Yol Haritasında anlaşmaya varıldığı üzere gerçekleşmesi konusunda anlaşmaya varıldığı vurgulandı.

Libya Dışişleri Bakanı ne demişti?

Zirvenin ardından konuşma yapan Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush detay vermeden, “Birkaç gün içerisinde iki taraftan da birliklerin çekileceğini umuyorum” sözleri dikkat çekti.

ABD'li yetkiliden 'Türkiye ve Rusya anlaştı' iddiası

Reuters'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili ise Libya'da Türkiye ve Rusya'nın, yabancı ve paralı askerlerin iki taraftan da çekilmesini sağlamak için bir ön anlaşmaya vardığını iddia etti. Anlaşmaya göre Türkiye ve Rusya tarafından ülkede bulunan 300 Suriyeli paralı asker geri çekilecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bu anlaşmayı "paralı askerleri bir günde geri çekeceği anlamına gelmiyor" sözleriyle doğruladı.

Öte yandan Libya'nın güneyindeki Cezayir sınır hattında Darbeci General Hafter'e bağlı milisler yeniden harekete geçti. Libya Hükümeti ise bu konuda Hafter'i uyardı.