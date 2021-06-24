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ABD Florida'da 11 katlı binada çökme meydana geldi! Ölü ve yaralılar var deniyor

ABD'nin Florida eyaletinin Surfside kentindeki Collins Bulvarı'nda 11 katlı apartman çöktü. Göçük altında kalanların olduğu bilgisi verildi.

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Korkunç olay ABD'nin Florida eyaletinin Surfside kasabasındaki Collins Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otelin hemen yanında bulunan apartman çöktü. Çok sayıda kişi yaralandı ve birçok kişi de balkonlarda mahsur kaldı. Olay yerine 80 itfaiye aracı sevk edildi.

Miami İtfaiyesi, "kısmi bir bina çöküşü" ile uğraştıklarını doğruladı. En az iki kişi hastaneye kaldırıldı ve çok sayıda kişinin yaralandığı düşünülüyor.

CBS Miami muhabiri Brooke Shafer, "İçeride insanlar olduğunu duyuyoruz. Henüz kaç kişinin yaralandığını ve mahsur kalan birinin olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

Olay yerinden gelen görüntülerde, bir otelin yanındaki moloz yığını görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerine bir arama kurtarma aracının da geldiği görüldü.

Çöken binanın 11 katlı olduğu ortaya çıkarken binada yaşayanların korkunç olaya uykuda yakalanmış olmasından korkuluyor.

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