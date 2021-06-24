Birleşik Krallık'ta Covid-19 vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı

Birleşik Krallık’ta bir gün içerisinde vaka sayısı yüzde 40 artarak 16 bin 135 olarak açıklandı. 6 Şubat’tan bu yana vaka sayılarının en yüksek seviyeye ulaştığı bildirilirken, bölgede Delta Plus varyantına sahip vakaların sayısı da paylaşıldı.

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Koronavirüs ile mücadele sürecini başarıyla yöneten ve nüfusunun yüzde 65’ine en az bir doz aşı uygulayan Birleşik Krallık’ta vaka sayıları her geçen gün artıyor.

Birleşik Krallık’ı oluşturan dört ülkede (İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler) Nisan ve Mayıs aylarında 2 bine düşen vaka sayısı geçtiğimiz gün 16 bin 135 olarak açıklandı.

Açıklanan sayının 6 Şubat’tan bu yana en yüksek seviye olduğu belirtilirken, vaka sayısının son 24 saatte yüzde 40 arttığı aktarıldı. Birleşik Krallık’ı oluşturan dört ülkede (İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler) 41 Delta Plus varyantı tespit edildiği bildirilirken ülkede can kaybı da 19 olarak kaydedildi.

Boris Johnson'ın sözcüsü, İngiltere Halk Sağlığı’nın, İngiltere'nin tespit edildiği bazı bölgelerinde “gelişmiş temas takibi, test ve izolasyon” dahil olmak üzere ek önlemler aldığını söyledi.

Daha bulaşıcı ve tehlikeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hindistan varyantının baskın tür haline geldiğini ve daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, AY.1 olarak da bilinen Delta Plus varyantının diğer varyantlara göre daha kolay yayıldığını, akciğer hücrelerine daha kolay bağlandığını ve antikor tedavisine dirençli olduğunu açıklamıştı.

İngiltere'de nüfusun yüzde 80'i bir doz aşı oldu

İngiltere'de ilk doz aşı yaptıranların toplam sayısı 43 milyon 448 bin 680'e, ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı ise 31 milyon 740 bin 207'ye ulaştı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 80,1'i ilk doz, yüzde 58,2'si de ikinci doz aşıyı oldu.