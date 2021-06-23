EURO 2020 F Grubu'nde Fransa, Almanya ve Portekiz turladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu üçüncü maçlarında Fransa, Portekiz'le; Almanya ise Macaristan'la 2-2 berabere kaldı. Oynanan iki karşılaşmanın ardından Fransa, Almanya ve Portekiz, son 16 turuna yükselmeyi başardı.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Fransa, turnuvanın son şampiyonu Portekiz ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan karşılaşmada serbest vuruş kazanan Portekiz'de Joao Moutinho'nun ceza sahasına yaptığı ortada Fransa kalecisi Hugo Lloris, topu almaya çalıştığı sırada Portekizli Danilo'ya müdahalede bulundu ve İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, bu hareketi penaltı olarak değerlendirdi. Portekiz, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, 31. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Lahoz, karşılaşmada ikinci penaltı kararını ise Fransa lehine verdi. Fransız Kylian Mbappe ile Portekizli Nelson Semedo arasında ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelenin ardından penaltı kazanan Fransa'da topun başına geçen Karim Benzema, 45+2. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fransa'da Paul Pogba'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Benzema, düzgün bir plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak 47. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı: 2-1. Lahoz, mücadeledeki üçüncü penaltı kararını bir kez daha Portekiz lehine verdi. Ceza sahası içinde Ronaldo'nun yaptığı ortaya Fransa'da Jules Kounde'nin elle müdahalesiyle penaltı kazanan Portekiz'de topun başına geçen Ronaldo, 60. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele, 2-2 beraberlikle noktalandı. Bu sonuçla Fransa, 5 puanla grup lideri olarak; Portekiz ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna kaldı.