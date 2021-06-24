Ziya Selçuk'tan kardeşiyle ilgili iddialara açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kardeşinin şirketinin okullara satış yaptığı iddalarına açıklık getirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, haberlerde yer alan kardeşinin şirketinin okullara satış yapıldığı iddialarına Selçuk, özel okullara yapıldığını ancak bakanlığın şirketten alım yapmadığının altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un yönetim kurulunda olduğunda şirket, son iki yılda başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 TL'lik satış yaptığı iddia edilmişti.

Odatv'nin yaptığı haberde Oktay Selçuk ve Selçuk Özdemir'in yönetim kurulunda olduğu İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin okullara yaptığı satışlara dikkat çekilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yazılı açıklama yaparak iddialara cevap verdi.

Selçuk açıklamasında şirketin özel okullara satış yaptığını kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz konusu şirketten alım yapmadığını belirten Selçuk, “Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir” ifadelerini kullandı. Selçuk’un açıklamasında değinmediği nokta özel okulların da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olduğuydu.