BIST 1.411
DOLAR 8,71
EURO 10,41
ALTIN 498,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da feci olay! Tartıştığı babasını bıçakladı

Sakarya'da feci olay! Tartıştığı babasını bıçakladı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasını bıçakladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Korucuk Mahallesi'nde bir sitede önceki gün çıkan kavgada babasını bıçakla ağır yaralayan ve gözaltına alınan E.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren baba E.S'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Doktor Osman Büyükşen kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Doktor Osman Büyükşen kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Tayland'da hastaneyi basan eski asker koronavirüs hastasını katletti
Tayland'da hastaneyi basan eski asker koronavirüs hastasını katletti
Sergen Yalçın: Düşünmekten sağlığım bozuldu
Sergen Yalçın: Düşünmekten sağlığım bozuldu
Ankara'da bisiklet sürerken dengesini kaybetti! Çocuğun sonu kötü bitti
Ankara'da bisiklet sürerken dengesini kaybetti! Çocuğun sonu kötü bitti
Burhan Akdağ eşi kimdir ne iş yapıyor? Müge Anlı evlilikleri
Burhan Akdağ eşi kimdir ne iş yapıyor? Müge Anlı evlilikleri
Turkovac yerli aşını bulan hoca ilk kez konuştu! Mutasyonlara karşı etkili mi?
Turkovac yerli aşını bulan hoca ilk kez konuştu! Mutasyonlara karşı etkili mi?
İstanbul'da merakı başına dert açtı! 81 yaşında yaptığı pes dedirtti
İstanbul'da merakı başına dert açtı! 81 yaşında yaptığı pes dedirtti
Eski Bakan Hüseyin Çelik'ten rüşvet çıkışı!
Eski Bakan Hüseyin Çelik'ten rüşvet çıkışı!
Her şey başa dönebilir! Prof. Dr. Şaban Gürcan'dan kurallara uyulması uyarısı
Her şey başa dönebilir! Prof. Dr. Şaban Gürcan'dan kurallara uyulması uyarısı
Yorumlar