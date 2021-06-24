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İstanbul'da merakı başına dert açtı! 81 yaşında yaptığı pes dedirtti

İstanbul'da merakı başına dert açtı! 81 yaşında yaptığı pes dedirtti

İSTANBUL'da 81 yaşındaki amca, yeğenlerinin evine giren kişileri takip etmek için aile apartmanına kamera yerleştirdi. İki yeğen şikâyetçi oldu, amca hakkında 4 yıl hapis istendi.

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Kağıthane'deki aile apartmanında yeğenlerinin evine giren kişileri takip etmek için apartmana izinsiz şekilde güvenlik kamerası yerleştiren amcanın başı derde girdi. Aynı apartmanda yeğenleri ile beraber yaşayan 81 yaşındaki Özdemir S., dairede olup bitenleri kayıt altına almak için yeğenlerinden habersiz apartmana güvenlik kamerası yerleştirdi. Amca, kamera görüntülerini inceleyerek yeğenlerinin evlerine gelen giden kişilere karışıp üzerine bir de apartmana broşürler asarak sık sık rahatsızlık vermeye başladı.

Apartmanın 3 noktasında kamera olduğunu tespit eden 54 yaşındaki Ali S. ve 53 yaşındaki Mehmet S., amcalarına kendilerini izlemekten vazgeçmesini, kameraların evlerinin girişine konulduğunu ve özel hayatlarına müdahalede bulunulduğunu anlattı. Yeğenlerine aldırış etmeyen amca, yeğenlerini izlemeye devam edince iki yeğen karakola giderek amcalarından şikâyetçi oldu.

Özel hayatı ihlal
Amcalarının aile apartmanına kimseden onay almadan güvenlik kamerası taktırdığını ifade eden Ali ve Mehmet S., kameranın bizzat oturdukları dairenin girişine takıldığını, böylelikle eve giren çıkan kişilerin kayıt altına alınarak özel hayatlarının ihlal edildiğini vurguladı. Şikâyet üzerine amca Özdemir S. hakkında soruşturma başlatıldı.


4 yıla kadar hapis istemi
Sabah'ın haberine göre savcılık, amcanın aile apartmanına yeğenlerinin eve giriş ve çıkışlarını takip etmek için kimsenin rızasını almadan kamera yerleştirip kayıt aldığını, yine apartmana birtakım duyurular asarak huzur ve sükûnu bozduğunu belirledi. Amca hakkında "Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma" ve "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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