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Bursa'da korkunç kaza! Lastik patladı sandı gerçeği öğrendi şok oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bursa'da korkunç kaza! Lastik patladı sandı gerçeği öğrendi şok oldu

BURSA’da aynı yöne giden tomruk yüklü TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Emin Hamsan (30), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu Karsak boğazındaki Gemlik Kavşağı’nda meydana geldi. Bursa’dan İstanbul’a giden Mehmet Emin Hamsan yönetimindeki 67 TL 766 plakalı otomobil, önünde giden Serdar Yalçın (48) aynı yöne giden 10 DT 835 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü Hamsan, yaşamını yitirdi.

Mehmet Emin Hamsan’ın cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. TIR şoförü Serdar Yalçın, normal şeridinde seyir halindeyken kazanın meydana geldiğini belirterek, “Lastik patladı sandım, sonra durum baktığımda kötü manzarayı gördüm” dedi.

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