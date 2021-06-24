BIST 1.411
DOLAR 8,71
EURO 10,41
ALTIN 498,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ta korkunç kaza! Yaralı halde kimse fark etmedi araç üzerinden geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta korkunç kaza! Yaralı halde kimse fark etmedi araç üzerinden geçti

SİVAS-Ankara karayolunda kaza yapan ve üzerinden otomobil geçen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu, Yıldızeli ilçesine 5 kilo metre mesafede bulunan Selamet mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Sivas istikametine giden 07 YFN 33 plakalı motosiklet sürücüsü Bahadır Özgür (20) henüz tespit edilemeyen bir nedenle kaza yaptı. Yaralanan sürücüyü fark etmeyen bir otomobil üzerinden geçti.

Yolda yatan sürücüyü fark ederek çarpmamak isteyen H.D idaresindeki 60 ABR 348 plakalı minibüste yoldan çıkarak kaza yaptı. Olay yeri incelemesinin yapılabilmesi için yol trafiğe kapatıldı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştığı, Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uçakta genç kıza iğrenç olay! Arka koltuktan göğüslerini elledi personelden şok yanıt
Uçakta genç kıza iğrenç olay! Arka koltuktan göğüslerini elledi personelden şok yanıt
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı tedirginliğine son verecek açıklama: Yan etkisi 24 saatten çok uzun sürmüyor
Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı tedirginliğine son verecek açıklama: Yan etkisi 24 saatten çok uzun sürmüyor
Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
İlk doz aşı olanların sayısı 30 milyon oldu
İlk doz aşı olanların sayısı 30 milyon oldu
Aşı olanlarda şok araştırma! Biontech aşı olanlar kalp kası iltihabına yakalandı
Aşı olanlarda şok araştırma! Biontech aşı olanlar kalp kası iltihabına yakalandı
EURO 2020’de son 16 eşleşmeleri belli oldu
EURO 2020’de son 16 eşleşmeleri belli oldu
Karasu'da denizin içinde ‘İmdat boğuluyorum’ diye bağırınca olanlar oldu
Karasu'da denizin içinde ‘İmdat boğuluyorum’ diye bağırınca olanlar oldu
Aydın'da feci olay! Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan kadın öldü
Aydın'da feci olay! Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan kadın öldü
Kanser ilacında ilk deneme! Özlem Türeci-Uğur Şahin ikilisi umut ışığı oldu
Kanser ilacında ilk deneme! Özlem Türeci-Uğur Şahin ikilisi umut ışığı oldu
Yorumlar 1 yorum