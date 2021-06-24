BIST 1.411
DOLAR 8,71
EURO 10,41
ALTIN 498,45
HABER /  DÜNYA

Uçakta genç kıza iğrenç olay! Arka koltuktan göğüslerini elledi personelden şok yanıt

Ailesiyle birlikte ABD'nin Kaliforniya kentine giden genç kız, yolculuk sırasında kendisini elle taciz eden arka koltuktaki 60 yaşındaki adamın hareketlerini kayıt altına aldı. Arkasındaki kişinin göğüslerine ve kollarına dokunduğunu söyleyen kız, uçuş görevlilerinin kendisine sessiz kalmasını söylediğini öne sürdü.

Abone ol

ABD'nin Kaliforniya eyaletine giden uçakta yaşanan olay, çok sayıda kişinin tepkisine neden oldu.

Ailesiyle birlikte Kaliforniya'ya giden genç kız, başına gelenleri TikTok hesabından paylaştı. Haber Global'in aktrdığına göre, 18 yaşında olduğu öğrenilen kız, uçakta yolculuk yaptığı sırada arka koltuğunda oturan 60 yaşındaki adamın tacizine uğradı.

"Otur ve sessiz kal"
Genç kız, tacizlere dayanamayınca, söz konusu durumu uçuş ekibine iletti ancak uçuş ekibi, genç kızı dinlemediğini ve "Otur ve sessiz kal" dediğini söyledi.

Uçuş ekibinden olumsuz yanıt alan genç kız, bu sefer de yanında oturan diğer yolculara aktardı ve bir şeyler yapılmasını talep etti.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı tedirginliğine son verecek açıklama: Yan etkisi 24 saatten çok uzun sürmüyor
Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı tedirginliğine son verecek açıklama: Yan etkisi 24 saatten çok uzun sürmüyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kocaeli'de kaza yapanlara yardım etmek istedi! Feci şekilde can verdi
Kocaeli'de kaza yapanlara yardım etmek istedi! Feci şekilde can verdi
İlk doz aşı olanların sayısı 30 milyon oldu
İlk doz aşı olanların sayısı 30 milyon oldu
Bangladeş Dışişleri Bakanı Türkiye'yi neden tercih ettiklerini açıkladı
Bangladeş Dışişleri Bakanı Türkiye'yi neden tercih ettiklerini açıkladı
EURO 2020’de son 16 eşleşmeleri belli oldu
EURO 2020’de son 16 eşleşmeleri belli oldu
Karasu'da denizin içinde ‘İmdat boğuluyorum’ diye bağırınca olanlar oldu
Karasu'da denizin içinde ‘İmdat boğuluyorum’ diye bağırınca olanlar oldu
Aydın'da feci olay! Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan kadın öldü
Aydın'da feci olay! Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan kadın öldü
Kanser ilacında ilk deneme! Özlem Türeci-Uğur Şahin ikilisi umut ışığı oldu
Kanser ilacında ilk deneme! Özlem Türeci-Uğur Şahin ikilisi umut ışığı oldu
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Yorumlar