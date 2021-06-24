Kanser ilacında ilk deneme! Özlem Türeci-Uğur Şahin ikilisi umut ışığı oldu

BioNTech tarafından geliştirilen mRNA bazlı ‘BNT111’ isimli kanser ilacının ilk defa bir hasta üzerinde denenmesine başlandığı bildirildi. Buldukları korona aşısıyla tüm dünyanın umudu olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, şimdi de kanser ilacıyla gündemde...

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Alman BioNTech’in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Uğur Şahin, şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada, ürettikleri COVID-19 aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu söyledi. Şahin, “Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok” dedi.

Üçüncü doz hazırlığı

Hürriyet'in haberine göre üçüncü bir doz gerekmesi durumunda yapılan hazırlıklar kapsamında aşının yeni varyantlara karşı etkinliğinin sürekli olarak gözden geçirildiğini söyleyen Şahin, bununla birlikte bilim insanlarının koronavirüsün varyantları hakkında giderek daha fazla bilgi sahibi olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda, yeni varyantlar ortaya çıktıkça aşılı olanların bağışıklığının zamanla azaldığının gözlemlendiğini de kaydetti ve “Bağışıklığı yenilemek için üçüncü bir aşının yüksek önemde olabileceğine inanıyorum. Ancak ne zaman ve ne sıklıkta bir takviyeye ihtiyaç duyulacağını henüz bilmiyoruz” dedi.

3 milyar Covid aşısı

Aşı geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Şahin, BioNTech firmasının teknoloji, üretim ve yeni tesciller konusunda en uygun şartları yakalamak için uğraş verdiğini belirtti. Öte yandan Şahin, BioNTech ve ABD’li ortağı Pfizer’ın gelecek yıl arttırılmak üzere bu yıl 3 milyar COVID-19 aşısı üretmeyi planladıklarını açıkladı.

Aşıların en az yüzde 50’si ise BioNTech tarafından üretilecek. Aşı patentinin paylaşılması konusuna da karşı olduğunu belirten Uğur Şahin, aşı üretiminin oldukça kompleks (karmaşık) bir konu olduğunu belirterek, son aşamaya kadar her biri 50 bin basamaktan oluşan iş sürecine gereksinim olduğunu söyledi ve “Üretimdeki kısıtlayıcı faktör patentte değil, ham madde gelişiminde” dedi.

Kanserde de umut onlarda

Alman BioNTech tarafından geliştirilen mRNA bazlı ‘BNT111’ isimli kanser ilacının ilk defa bir hasta üzerinde denenmesine başlandığı bildirildi. Koronavirüs aşısı ile dünyanın umudu olan BioNTech şirketi, mRNA bazlı ilaçları ilk defa kanserli hücrelerin sağaltımı için araştırmalara başlamış, ancak COVID-19 pandemisi ortaya çıkınca aşı gelişimine dönüştürmüştü.

Kanser tedavisinde ikinci devre denemelere geçildiğini duyuran şirket, BNT111 ismi verilen yeni kanser ilacının ilk denemede olumlu sonuç alınan bir hasta üzerinde uygulanmasına başlandığı açıkladı. mRNA teknolojisiyle üretilen yeni kanser ilacının, monoklonal antikor ilacı olduğu belirtilen ‘Libtayo’ ile kombine edilerek, tedavisi şimdiye kadar mümkün olmayan cilt kanseri iyileştirilmesinde kullanılacağı bildirildi. Aynı türde olduğu belirtilen farklı çalışmaların devam ettiği, vücut bağışıklığını sağlayan öznel antikorlarla birlikte takviye edilen mRNA bazlı ilaçların diğer kanser türleri için de umut ışığı olduğu belirtildi.