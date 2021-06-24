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EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa grup lideri; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak; Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna en iyi grup üçüncüleri arasına girerek turnuvada üst tura kaldı.

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı ise şöyle:

26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)

27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)

27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)

28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)

28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)

29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)

29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)

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