Saldırıya uğrayan göz doktoru acil serviste tedavi görüyor

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru Samet Turhan saldırıya uğrayarak yaralandı.Abone ol
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru Samet Turhan, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. 5 hasta yakınının saldırısına uğrayan göz doktoru Turhan acil serviste tedavi altına alındı.
Saldırganlar tarafından gözlükleri kırılan ve kolları yırtılan Dr Turhan BEÜ Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.