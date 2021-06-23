EURO 2020 E Grubu'nda İsveç ve İspanya son 16 turuna kaldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu üçüncü maçlarında İspanya, Slovakya'yı 5-0, İsveç ise Polonya'yı 3-2 yendi. İsveç, grubu lider tamamlayarak son 16 turuna adını yazdırırken İspanya ise grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ev sahiplerinden İspanya, Slovakya ile Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan İspanya, mücadelenin ilk dakikalarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Alvaro Morata'nın 12. dakikadaki penaltı vuruşunu Slovakya kalecisi Martin Dubravka kurtardı. Penaltıyı kurtaran Dubravka, sonrasında büyük bir hata yaparak kendi kalesine gol attı. İspanya'da Pablo Sarabia'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda direğe çarpıp havalanan topu kornere çelmek isteyen Dubravka, meşin yuvarlağı yanlışlıkla kendi kalesine doğru yumrukladı ve İspanya, 30. dakikada 1-0 öne geçti. İspanya'da Gerard Moreno'nun ceza sahası sağ çizgisinden kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Aymeric Laporte, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek 45+3. dakikada İspanya'yı 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede oyunu tamamen kontrolü altında tutan İspanya, 56. dakikada Sarabia, 67. dakikada Ferran Torres, 71. dakikada Juraj Kucka'nın (kendi kalesine) golleriyle rakibini 5-0 yendi. Bu sonuçla İspanya, E Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.