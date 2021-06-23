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AB'den Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye 3.5 milyar avro

AB'den Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye 3.5 milyar avro

Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'deki sığınmacılar için yapmayı düşündüğü ödeme miktarı belli oldu. Türkiye'nin 2024 yılına kadar Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmaya devam etmesi için 3.5 milyar avro sağlanması düşünülüyor.

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Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'nin üç yıl daha mültecilere ev sahipliği yapması için ayırmayı planladığı tutar belirlendi.

Konuyla ilgili iki diplomat, göçmenlerin AB'ye ulaşmasını engellemeyi hedeflediklerini söyledi.

2024'e kadar 3.5 milyar avro

Plana göre; Türkiye'nin 2024 yılına kadar Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmaya devam etmesi için 3.5 milyar avro sağlanması düşünülüyor.

Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki insani projelere gönderilmesi planlanan toplam 5.77 milyar avroluk paketin AB'ye yeni bir mülteci akınını önlemeyi amaçladığı kaydedildi.

En fazla mülteci Türkiye'de

Brüksel'in ayrıca 10 yıllık Suriye iç savaşı sona erene kadar zaman kazanmayı planladığı bildirildi.

Dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacıyı barındırıyor ve temel hizmetler için 40 milyar dolardan fazla para harcadı.

Parlamentonun onayı gerekiyor

AB üyesi 27 ülkenin liderinin perşembe günü Brüksel'de yapılacak toplantıda Avrupa Komisyonunun finansman önerisini desteklemesi bekleniyor.

Ancak kısmen doğrudan AB hükümetleri tarafından ödenen önceki finansmanın aksine son miktar tamamen AB'nin ortak bütçesinden gelecek ve bu nedenle Avrupa Parlamentosunun (AP) onayı gerekiyor.

Mart 2016'daki göç anlaşması uyarınca Türkiye, Suriyeliler de dahil olmak üzere Ege'yi geçerek Yunanistan'a yasa dışı yollardan giren tüm göçmen ve mültecileri daha fazla fon karşılığında geri almayı kabul etmişti. AB ise Avrupa'yı ziyaret eden Türk vatandaşları için vize şartını kaldırma ve Ankara'nın bloğa katılma sürecini hızlandırma sözü vermişti.

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