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Türkiye'nin normalleşme kararı sonrası Reuters'ten kirli operasyon

Türkiye'nin normalleşme kararı sonrası Reuters'ten kirli operasyon

İngiliz haber ajansı Reuters, algı çalışması yaparak Türkiye'nin normalleşme tarihlerini ilginç bir fotoğrafla duyurdu. Reuters'in aynı içerikteki benzer haberleri Avrupa olunca farklı fotoğraflarla servis ettiği görüldü.

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Türkiye ile ilgili olumsuz algı oluşturmak için her fırsatı kullanan İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin normalleşme tarihlerini ilginç bir fotoğrafla servis etti.

Reuters'in aynı içerikteki benzer haberleri yayınlarken söz konusu Almanya, İngiltere, İrlanda ve Norveç gibi Avrupa ülkeleri olunca sokak, park ve kalabalık insan manzaraları kullandığı görülürken Türkiye'nin normalleşme kararları kepenkleri indirilmiş dükkanların bulunduğu bir fotoğrafla duyuruldu.

NATO skandalı unutulmadı

Reuters, son olarak NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'in farklı açıdan çekilmiş fotoğraflarını olumsuz algı amacıyla dünyaya servis etmişti.

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