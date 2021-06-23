BIST 1.402
DOLAR 8,66
EURO 10,34
ALTIN 493,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Köpeğini bagaja kilitleyin sosyal medyada paylaşan kişiye 2 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Köpeğini bagaja kilitleyin sosyal medyada paylaşan kişiye 2 bin lira ceza

Köpeğini bagaja kilitleyip sosyal medyada paylaşan kişiye ve ona yardım eden kişiye ceza kesildi.

Abone ol

ESKİŞEHİR’de, köpeğini otomobilin bagajına kilitlediği anları sosyal medyadan paylaşan M.S. ile hayvanlarına kötü muamelede bulunduğu tespit edilen M.B.’ye 2'şer bin 66'ar lira ceza uygulandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çifteler ilçesinde yaşayan M.S.’nin, köpeğini otomobilin bagajına kilitlediği görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınladığını tespit etti.

Savcılık talimatıyla M.S.’nin yanı sıra M.B.’nin de hayvanlarına kötü muamelede bulunduğu belirlendi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan 2 kişiye de 2'şer bin 66’şar lira ceza uyguladı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Müsilaj için bilim kurulu oluşturuldu! Başına TÜBİTAK Başkanı getirildi
Müsilaj için bilim kurulu oluşturuldu! Başına TÜBİTAK Başkanı getirildi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Galatasaray'da Burak Elmas döneminin görev dağılımı yapıldı
Galatasaray'da Burak Elmas döneminin görev dağılımı yapıldı
Olay yeri Konya! İş yerinin ikinci katından düşen işçi öldü
Olay yeri Konya! İş yerinin ikinci katından düşen işçi öldü
İmamoğlu'nun 'gariban' dediği vatandaştan tepki: Hediye kayısı gönderiyor
İmamoğlu'nun 'gariban' dediği vatandaştan tepki: Hediye kayısı gönderiyor
KKTC Başbakanı Saner: Kıbrıs Türklerinin haklı davasını dünyaya anlatacağız
KKTC Başbakanı Saner: Kıbrıs Türklerinin haklı davasını dünyaya anlatacağız
KPSS sorularını dağıtan FETÖ'cü yakalandı
KPSS sorularını dağıtan FETÖ'cü yakalandı
Venüs'te Dünya'ya çok benzer bir hareket tespit edildi
Venüs'te Dünya'ya çok benzer bir hareket tespit edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da temizlenen müsilaj miktarını açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da temizlenen müsilaj miktarını açıkladı
UEFA çark etti! LGBT'ye destek veren paylaşım
UEFA çark etti! LGBT'ye destek veren paylaşım
Yorumlar