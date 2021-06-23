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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Venüs'te Dünya'ya çok benzer bir hareket tespit edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Venüs'te Dünya'ya çok benzer bir hareket tespit edildi

Bilim insanları, Venüs'ün yüzeyinde jeolojik aktivite tespit ettiklerini ve bunun, Dünya'daki kıtaların hareket etmesine benzediğini belirtti.

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BBC'nin haberine göre, İngiltere’deki Royal Holloway Üniversitesinden Paul Byrne, Dr. Richard Ghail ve ABD New York'taki Columbia Üniversitesinden Prof. Sean Solomon ve meslektaşları, Venüs'ün alçak bölgelerindeki kayalık kabuk blokların döndüğünü ve birbirlerine paralel olarak hareket ettiğini tespit etti.

Araştırmacılar, NASA'nın 1989'da fırlatılan ve 1994'e kadar aktif olan Magellan uzay aracı tarafından toplanan verileri kullanarak Latincede "alan ya da kampüs" anlamına gelen "campi" adını verdikleri yüzey yapılarını haritaladı.

Venüs'ün kayalık dış tabakasının, hareketli tektonik plakalardan oluşan bir mozaik şeklinde bölünmüş olan Dünya'nınkinin aksine, tek bir parça halinde olduğu düşünülüyordu Fakat bulgular, geleneksel görüşün aksine, çok canlı, jeolojik aktivitelerin gerçekleştiği bir gezegenin mevcut olabileceğini ortaya koydu.

Magellan uzay aracının görüntülerinin bilgisayar modellemelerinin sonuçları, kabuğun altında dönen erimiş kayanın (magma), yüzeyde gerilme, kırılma ve bozulmaya neden olabileceğini gösterdi.


Dolayısıyla Venüs'ün tektonik aktivitesinin, 2,5 ila 4 milyar yıl önce, Dünya'daki ısı akışının daha yüksek ve kayalık dış tabakanın daha ince olduğu Arkeen dönemine benzeyebileceği kaydedildi.

Araştırmanın baş yazarı Paul Byrne açıklamasında, "Venüs'te, tıpkı Dünya'daki gibi iç kuvvet tarafından yönlendirilen, daha önce tanınmayan bir tektonik deformasyon modeli belirledik" dedi.

Bryne, şu anda Dünya'da gördükleri tektonik hareketten farklı olsa da yine de bunun, gezegenin yüzeyindeki hareketlerle varlığı gözlenen bir iç kuvvetin kanıtı olduğunu dile getirdi.

Araştırmada, Venüs’ün yüzeyinde hareket eden 100-1000 kilometre uzunluğundaki blokların, aynı zamanda Çin'in Şiçuan Havzası, Avustralya'nın Amadeus Havzası, Çek Cumhuriyeti'nin birçok bölgesinin altında bulunan Bohem Masifi gibi Dünya’da bulunan kabuklara da benzediği kaydedildi.

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