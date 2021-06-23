Gain TV 40 programına veda etti! Jülide Ateş ABD'ye bakın neden gidiyor

Haber Global'de yaptığı 40 Dakika programına Buket Aydın'ın transfer edilmesi nedeniyle veda eden ünlü sunucu Jülide Ateş, GAİN TV platformundaki programından da ayrıldı.

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Star TV, Kanal D, CNN Türk, NTV, Habertürk, Show TV ve son olarak Haber Global gibi kanallarda spikerlik ile sunuculuk gibi görevlerde bulunan Jülide Ateş, Haber Global'in Buket Aydın'la anlaşmasının ardından Gain TV'de yayınlanmaya başlayan 40 Dakika adlı programını sonlandırdığını açıkladı.



Ateş'in oğlunun eğitimi için bir süre Amerika'da yaşayacağı öğrenildi. Sosyal medya hesabından izleyicilerine veda eden Ateş, "Merhabalar, BBO ekibiyle başlayan “40” maratonunda konuklarımıza binlerce soru sorduk. Yakın tarihin karanlık dehlizlerini aydınlatıp soru işaretlerine cevap aramak üzere, habercilik misyonu açısından üzerimize düşen görevi lâyıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bu uzun ve meşakkatli yolda nice konuda gündemi belirledik... Türkiye'deki başarımız yurt dışına da ilham oldu ve formatı uluslararası bir platforma taşıdık. Bu yolculuğumuzda da ne mutlu ki, siz değerli izleyicilerimizin desteğini hep yanımızda hissettik." ifadelerini kullandı.







"Saate bakmadan yapılan sohbetleri özlüyor"

Veda mesajının devamında Ateş "Yol uzun, daha sorulacak çok soru var. Ruhumu stüdyoda biraz daha tutabilseydim, 40'ın uzun soluklu yolculuğuna benimle devam etmek üzere sevgili yol arkadaşlarım Mahperi ve Şafak'ın elimi sımsıkı tutarak, “Yola birlikte devam edelim” tekliflerini kabul eder ve daha uzun süre görevime devam ederdim. Fakat ruhum gündemden bağımsız; yine filizlenmiş yaprağın açık yeşilini, bebek mavisi gökyüzü üzerindeki tombul bulutları, gidilmemiş mekanlardaki gün batımlarını, rüzgârın şarkısını, deniz dalgasının sevinçli köpüğünü, sevdiklerimle saate bakmadan yapılan sohbetleri özlüyor." açıklamasını yaptı.



"Varoluşuma farklı değer ve anlamlar katan anlara ihtiyacım var"

"Ruhum biraz yavaşlamak, dinlenmek istiyor" diyen Ateş "Hayatımın rutininden, konfor alanımdan çıkıp varoluşuma farklı değer ve anlamlar katan anlara ihtiyacım var. Siz değerli izleyicilerimize yeniden merhaba demek üzere bir süreliğine gidiyorum. Şimdilik ekrandan uzak, kendime, oğluma, dostlarıma biraz daha yakın. Beslenmiş ve tüm kalbimle, ruhumla, gönlümle yeniden karşınızda olana dek şimdilik hoşça kalın." dedi.